Governo Lula procura Interpol e EUA para extraditar Allan

Com menos de uma semana de administração, o Ministério da Justiça da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já acionou o governo dos Estados Unidos e a Interpol para tentar acelerar o processo de extradição do jornalista Allan dos Santos, que vive no território estadunidense desde 2020.

Allan é alvo de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) e que tratam da suposta existência de uma milícia digital que serviria para atacar instituições democráticas brasileiras e também da disseminação de notícias falsas. Allan é considerado foragido pelo fato de existir uma ordem de prisão preventiva contra ele emitida pelo ministro Alexandre de Moraes em 2021.

De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, o novo governo brasileiro espera que a Interpol inclua Allan dos Santos em sua lista de procurados. Atualmente, a organização internacional reúne representantes de polícia de cerca de 200 países.

Logo após a ordem de prisão contra Allan, em 2021, o Brasil chegou a acionar os Estados Unidos, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI), e enviou o pedido à Interpol para inclusão do nome do comunicador na chamada lista vermelha, mas isso não ocorreu.

No último mês de novembro, Moraes determinou o cancelamento do passaporte do jornalista, fazendo com que ele fique sem documento válido nos Estados Unidos.

