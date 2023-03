Governo Lula retira carros blindados de Bolsonaro

Redação AM POST

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que a Casa Civil do governo Lula retirou a escolta com carros blindados que o ex-chefe do Executivo tem direito. A declaração do ex-presidente foi dada durante café da manhã na sede do PL, nesta quinta-feira, 30.

A informação foi enviada aos assessores do ex-presidente quando eles comunicaram o governo federal sobre o retorno de Bolsonaro ao Brasil, depois de passar três meses nos Estados Unidos.

“Na segunda-feira eu tinha direito a dois carros blindados”, lembrou Bolsonaro. “Com o anúncio da minha chegada, a Casa Civil retirou os carros blindados, estou com dois carros normais aí fora.”

O ex-presidente lembrou ainda o recente caso do plano do Primeiro Comando da Capital para assassinar autoridades, entre elas, o senador Sergio Moro (União-PR). Bolsonaro criticou a atitude do governo Lula e disse que sempre atendeu aos pedidos dos ex-presidentes.

“Não é uma atitude racional por parte desse governo que está aí”, disse o ex-presidente. “Eu nunca persegui nenhum ex-presidente, em nenhum momento. Tudo o que foi pedido nós concedemos.”

Bolsonaro afirmou que vai buscar um carro blindado para ele, mas, entende a atitude da Casa Civil como um “recado”.