Governo Lula vai gastar R$13,9 milhões com wi-fi para viagens

O Governo Federal está planejando um investimento substancial na melhoria do serviço de internet para as viagens nacionais e internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com informações oficiais, o governo pretende destinar até R$ 13,9 milhões para a contratação de um serviço de internet, com foco no Wi-Fi, exclusivamente para o AirBus A319CJ, popularmente conhecido como “Aerolula”.

Esse investimento representa um aumento considerável em relação ao contrato atual, sendo cerca de sete vezes maior do que o valor atualmente investido. O contrato em vigor oferece um pacote mensal de 45GB, com a possibilidade de rollover de 50% dos dados não utilizados para o mês seguinte, além de cinco pacotes anuais de 25GB para o presidente e sua comitiva.

O novo contrato, no entanto, oferecerá um pacote mensal de dados ilimitado, com uma velocidade superior à atual. A decisão de atualizar o contrato foi motivada pelo aumento significativo no volume de dados utilizados pelo presidente Lula e sua equipe durante viagens internacionais ao longo de 2023.

Durante o primeiro semestre do ano passado, o governo registrou um pico de consumo de 125GB por mês, quase três vezes mais do que o inicialmente contratado. A Diretoria de Tecnologia da Presidência da República optou por essa modalidade de contratação após uma cuidadosa análise técnica.

Embora tenha sido considerada a possibilidade de adquirir um serviço de 180GB, o governo identificou o risco de exceder a franquia mensal. Segundo informações oficiais, durante o mês de abril de 2023, quando foi registrado o pico de uso de 125GB, foram consumidos um total de 5040 minutos de conectividade em voo, equivalente a 84 horas de voo. Considerando um perfil de consumo estimado de 5GB por hora de voo em uma velocidade de 20Mbps, o consumo mensal poderia chegar a 400GB.

Diante desses dados, o governo federal decidiu optar pelo pacote mensal de dados ilimitado, garantindo uma conectividade estável e eficiente para o presidente Lula e sua equipe durante suas viagens nacionais e internacionais.