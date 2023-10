Governo optou por governar com Supremo e não com o Congresso, diz Lupion

Em uma entrevista ao AgroMais, o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), expressou sua preocupação e descontentamento em relação ao veto imposto pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Projeto de Lei do marco temporal de demarcação das terras indígenas.

Lupion ressaltou que o veto do presidente representa um desrespeito ao Congresso Nacional. Ele destacou que a maioria dos parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, apoiou o projeto, refletindo assim a vontade da população expressa pelo Legislativo. O deputado enfatizou a necessidade de fazer valer essa vontade e buscar a derrubada dos vetos.

O presidente da FPA revelou que está em articulação com líderes das duas Casas do Congresso para garantir que o veto do marco temporal seja pautado na sessão desta quinta-feira (26). Ele assegurou que o veto será derrubado, seja durante a referida sessão ou em outro momento.

“Estamos trabalhando incansavelmente para assegurar a presença dessa pauta na agenda do Congresso, seja na sessão prevista para quinta-feira ou em outra ocasião”, declarou Lupion.

Sobre a possibilidade de negociação com o governo, o presidente da FPA foi categórico ao afirmar que não haverá negociações. Lupion argumentou que o momento para tratativas deveria ter sido durante o processo de veto, indicando que alguns pontos, se vetados, não incomodariam o Congresso. No entanto, ele enfatizou que questões essenciais, como as indenizações e, principalmente, o marco temporal, não devem ser vetadas, pois são cruciais para o projeto.

“Certos temas, como o plantio de transgênicos em áreas indígenas e questões referentes aos indígenas intocados, poderiam ter sido discutidos durante o veto. No entanto, o cerne do projeto, envolvendo indenizações e, principalmente, o marco temporal, não podem ser vetados. Não haverá negociações nesse sentido, e trabalharemos para a derrubada desses vetos”, enfatizou Lupion.

O presidente da FPA reiterou o compromisso do grupo em garantir que a pauta seja discutida e não descartou a possibilidade de buscar alternativas para a votação, caso não seja incluída na sessão planejada.