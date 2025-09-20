A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Governo teme que Câmara amplie faixa de isenção do IR para além dos R$ 5 mil propostos

O relator do projeto, deputado Arthur Lira (PP-AL), deve discutir o tema com líderes partidários na próxima terça-feira (23).

Por Jonas Souza

20/09/2025 às 21:12

Notícias de Política – O governo federal está apreensivo com a retomada da discussão sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) prevista para a próxima semana. Apesar da expectativa de avanço, aliados do Planalto avaliam que o desgaste com a Câmara dos Deputados pode atrasar a votação e até ampliar o impacto fiscal da proposta.

Entre os fatores que pesam contra estão o baixo pagamento de emendas parlamentares, o incômodo do Centrão com o PT após a PEC da Blindagem, o foco no PL da Anistia, o desembarque do União Brasil da base e a proximidade das eleições de 2026.

O relator do projeto, deputado Arthur Lira (PP-AL), deve discutir o tema com líderes partidários na próxima terça-feira (23). Segundo aliados, Lira só não pautou a proposta até agora porque não há clima político favorável.

O texto atual prevê isenção para quem recebe até R$ 5 mil e desconto parcial para rendas de até R$ 7.350. Porém, existe o temor de que oposição e Centrão proponham ampliar a faixa sem indicar compensação financeira — o que colocaria o governo em uma situação delicada, já que não poderia se posicionar contra uma medida popular, mas também não teria como arcar com os custos adicionais.

Outra possibilidade discutida por parlamentares do União Brasil seria retirar as compensações previstas, como a taxação extra de até 10% para rendas acima de R$ 50 mil e de 10% para salários acima de R$ 100 mil mensais.

