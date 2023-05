Grupo de senadores pressiona Lula para esperar e indicar Rodrigo Pacheco junto com Zanin a vagas no STF

Redação AM POST*

O adiamento da indicação do advogado Cristiano Zanin ao STF (Supremo Tribunal Federal) para o próximo semestre está sendo articulado por um grupo de senadores, encabeçado pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP), com a intenção de que o presidente Lula (PT) ceda aos apelos para indicar também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O objetivo dos parlamentares é pressionar Lula a indicar Zanin como substituto de Ricardo Lewandowski junto com Pacheco como ocupante da vaga que será deixada em outubro por Rosa Weber, presidente da Corte. Com isso, a cadeira destinada ao advogado do petista ficaria vaga por mais cinco meses.

Integrantes do governo foram avisados de que, se Zanin for indicado agora, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado não vai agendar a sabatina imediatamente, o que causaria constrangimento a Lula e ao advogado.

Contrariados, emissários de Lula tentam negociar outra saída para o impasse com os senadores.

Nos arredores de Lula, a avaliação é que a chance de Pacheco ficar com a vaga de Rosa Weber é nula. O desafio agora é criar ambiente no Senado para que a sabatina de Zanin seja agendada. Antes de ser concluída essa negociação, a nomeação do substituto de Lewandowski ficará em suspenso.

*Com informações do UOL