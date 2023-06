GSI identifica segurança agressor de jornalista Delis Ortiz como membro de organização militar do Exército Brasileiro

Após a agressão sofrida pela jornalista Delis Ortiz durante a visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) revelou que o segurança responsável pertence a uma organização militar do Exército Brasileiro. Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o militar estava atuando em um serviço coordenado pelo próprio GSI. No entanto, o nome do suposto agressor ainda não foi divulgado.

Delis, jornalista da Rede Globo em Brasília, foi agredida na terça-feira, dia 30, juntamente com outros profissionais da imprensa, durante a visita de Nicolás Maduro. A jornalista relatou que um segurança do GSI desferiu um soco em seu peito. Diante desse incidente, o GSI iniciou uma sindicância no dia seguinte, dia 31, para investigar o ocorrido. Serão colhidos depoimentos de todos os envolvidos, incluindo Delis, e também serão analisadas as imagens disponíveis para verificar se houve transgressão disciplinar ou possível crime na agressão à jornalista durante a entrevista com Nicolás Maduro.

O Exército informou que afastou os militares cedidos à segurança presidencial presentes no episódio até a conclusão das investigações. Ao todo, o efetivo envolvido no evento era composto por 193 militares, incluindo aqueles que atuavam na área externa.

Em sua participação no programa Estúdio I, da GloboNews, Delis relatou que foi agredida por um segurança de Maduro e por um membro do GSI. Ela descreveu: “Levei uma braçada no pescoço de um segurança de Maduro. Um jovem de cerca de 19 anos ainda me deu um soco, um dos do GSI. Fui atingida no peito, na área da cartilagem, que afeta a nossa respiração. Fiquei assustada. E ainda tenho uma prótese devido a uma mastectomia; a sensação foi como se tudo tivesse explodido dentro de mim.

Redação AM POST