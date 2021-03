‘Guedes é um mau-caráter’, diz Serafim após novo ataque à Zona Franca de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) definiu nesta quinta-feira, 18, como mau-caratismo a decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, de reduzir em 10% a alíquota do imposto para importação de eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos, atacando novamente a Zona Franca de Manaus.

A redução foi anunciada por Guedes nesta quarta-feira, 17, logo após o Governo Federal atender a um pleito da bancada do Amazonas e recuar da decisão de reduzir o imposto de importação de bicicletas.

“Eu não tenho outra palavra para dizer aqui a não ser que o ministro Paulo Guedes é um mau-caráter, ele é um brincante. Ele recebeu o pleito para que fosse protegida as indústrias de bicicletas, não apenas na ZFM, mas no Brasil inteiro. Aí quando a bancada virou a costa ele meteu o punhal e aí ele abala aquele polo que é responsável por 40% do modelo, que é o polo eletroeletrônico”, afirmou Serafim.

A declaração do parlamentar foi dada durante discurso na sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM).

Para o líder do PSB na Casa Legislativa, o ministro Paulo Guedes age como um operador financeiro, que não possui preocupação com o desenvolvimento social e econômico, principalmente do Norte do país, em especial, do Amazonas e da ZFM.

“O ministro Paulo Guedes era assessor do então candidato a presidente do Brasil, Guilherme Afif Domingos, e em 1989 eles estiveram no Amazonas participando de um jantar na casa de um empresário. O Afif foi falar sobre ZFM, mas leu um texto preparado pelo Paulo Guedes, desancando a ZFM. Então, esse preconceito dele contra a ZFM tem mais de 30 anos. Não vamos esperar um tratamento diferente do Governo Bolsonaro porque não virá, pois o tratamento sempre passa pelas mãos do ministro Paulo Guedes. E ele não tem uma visão de Brasil, ele tem a visão da Avenida Paulista, da Bolsa de Valores, o resto do Brasil, o Nordeste, o Norte, ele quer que se exploda”, disse o deputado.

A resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão vinculado ao Ministério da Economia, deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta quinta-feira, segundo o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos.

“Quero deixar aqui o meu repúdio ao ministro Paulo Guedes com as suas sandices, com as suas loucuras no sentido de prejudicar a Amazônia e principalmente o Amazonas. Fica aqui o meu repúdio a esse maluco que ocupa o Ministério da Economia”, concluiu Serafim.

* Com informações da assessoria de imprensa