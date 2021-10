Henrique Oliveira diz que Braga trabalhou dia e noite para cassar o mandato de José Melo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ex-vice-governador Henrique Oliveira, que se prepara para um candidatura nas eleições de 2022, falou em entrevista sobre sua parceria com o ex-governador, José Melo, e classificou “uma carona errada”. Os dois foram destituídos dos seus respectivos cargos por cassação da chapa por compra de votos em decisão do TSE em 2017.

Continua depois da Publicidade

“A população não sabe que eu fui vítima, vítima de uma carona errada”, disse ele ao Portal Amazonas 1 dizendo que ele não foi escolhido para trabalhar e foi colocado em um “quartinho escuro”.

Ele afirma que Melo sofreu perseguições de seu adversário político na época, no caso o senador Eduardo Braga (MDB) e daí veio a cassação da chapa deles eleita em 2014.

“Eu que nem conhecia o José Melo, ele me convidou para compor uma chapa, sabendo da minha musculatura política e eleitoral. Fui para guerra, nós tínhamos 6% dos votos contra 60% do Eduardo Braga, nós ganhamos e viramos o jogo, e eu contribui muito para essa vitória. Depois veio a perseguição, veio o inconformismo do candidato derrotado ao governo, articulações de bastidores e o que levou a cassação”, disse.

Continua depois da Publicidade

Porém, Henrique Oliveira acredita que atualmente Braga se arrepende de ter se dedicado a derrubar Melo. “Acho que se for perguntado do Eduardo hoje, eu acho que ele se arrepende demais de ter trabalhado dia e noite para ter cassado o governador Melo, porque se não ele poderia ter voltado ao cenário como governador. Não sei nem se ele vai ter coragem de sair candidato a governador. Ele vai pensar muito antes, com pesquisas”, declarou.

Oliveira também contou sobre o processo para que Melo deixasse de ser aliado de Eduardo Braga no MDB e viesse a concorrer à vaga de governador. “O José Melo era do MDB e ele queria sair, mas ele só poderia sair candidato se tivesse um partido. Foi formado naquele momento, o Pros, conseguiu sair candidato se desgarrando do Eduardo, por isso a grande raiva do senador”, explicou.