Hospedagem nos hotéis em Manaus volta a crescer e anima turismo no AM, avalia deputado Pablo

A rede hoteleira de Manaus teve a maior taxa de ocupação hoteleira entre as 15 capitais que integram a pesquisa realizada pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (INFOHB). O estudo aponta que a capital amazonense dá sinais que começa a sair da crise provocada pelo coronavírus.

A notícia animadora foi compartilhada pelo deputado federal Delegado Pablo, que usou as redes sociais para afirmar que chegou a hora do setor turístico receber investimentos para continuar gerando empregos e consolidar o crescimento.

“Manaus foi destaque no último semestre na ocupação de hotéis no Brasil. Isso mostra a capacidade do nosso Estado em explorar o turismo”, afirmou Pablo. “Agora chegou a hora de investir mais nesse motor de desenvolvimento que é tão importante para o Amazonas”, propôs o deputado.

Em Manaus foram avaliados dez hotéis que integram uma rede de hospedagem nacional e internacional, que oferece 3.300 leitos na capital amazonense.

De acordo com a pesquisa, nos meses de julho, agosto e outubro, Manaus ficou à frente de outras capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Deputado Pablo avalia que o crescimento da ocupação hoteleira em Manaus revela que os turistas avaliam a capital amazonense como um destino seguro neste momento de recuperação do setor.

Embora os números ainda estejam abaixo do período pré-pandemia, o turismo amazonense apresenta sinais de reaquecimento, o que pode garantir a manutenção de empregos que estavam ameaçados por causa da pandemia.

“Esse foi um ano difícil para todo mundo, e o setor hoteleiro não ficou de fora. Felizmente as expectativas para 2021 apontam melhora para os hotéis de Manaus, com mais hóspedes e mais empregos”, prevê o deputado.

* Com informações da assessoria de imprensa