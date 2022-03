Hospital Jofre Cohen passa por reforma ‘nebulosa’ em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A reforma do Hospital Jofre Cohen, localizado na cidade de Parintins que fica a 369 quilômetros de Manaus, foi alvo de questionamentos, nesta segunda-feira (14), pela vereadora Brena Dianná (PSD) na Câmara Municipal. Ela esteve no local, mas foi impedida de cumprir o papel de fiscal dos recursos públicos.

A unidade hospitalar, uma das mais antigas da ilha, e que concentra o atendimento materno-infantil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), recebeu uma reforma ‘relâmpago’ executada pela prefeitura da cidade, sem que as despesas ou etapas de execução da obra fossem detalhadas no Portal da Transparência. Nem placa com as informações básicas foi afixada na entrada do prédio para que se possa acompanhar e averiguar se o valor da obra está condizendo com a realidade e se o povo Parintinense será beneficiado de igual modo.

A vereadora Brena Dianná compareceu ao hospital para conferir se os preceitos legais estão sendo cumpridos na execução da obra a fim de garantir serviços de elevado padrão para a população parintinense a curto e em longo prazo. “Estive no hospital Jofre Cohen, na quinta-feira passada, onde falei com pacientes e acompanhantes. Ouvi muitas reclamações quanto às instalações. Recebi a informação de que está acontecendo uma reforma significativa na ala destinada às gestantes, mas não pude adentrar em todas as salas que estão passando por reforma, sob a afirmativa de que eu poderia contaminar ou ser contaminada”, relatou a parlamentar

A parlamentar teve acesso única e exclusivamente a uma sala, que apresenta padrão elevado, quando comparada aos demais setores que apresentam sérios problemas na infraestrutura do antigo prédio do Hospital da Fundação Sesp (Serviço Especial de Saúde Pública), hoje conhecido como Hospital Jofre Cohen. “A sala ficou muito bonita, mas após a visita restaram alguns questionamentos: saber se esse padrão vai se estender a outras alas do hospital, se o hospital vai passar por uma grande reforma, até porque sabemos que as instalações do hospital são antigas, apresentam infiltrações. O crescimento populacional exige que as instalações sejam emergentemente ampliadas em virtude da superlotação”, argumentou Brena Dianná.

O curioso é que a reforma aconteceu pouco tempo antes do nascimento do quarto filho do prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), cujo parto ocorreu no Hospital Jofre Cohen, no último dia 12 de março.

Outras demandas

Parintins é o segundo município mais populoso do Amazonas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. São aproximadamente 116.500 habitantes que dependem da saúde pública. Em virtude disso, a parlamentar também apontou deficiências em outras unidades a fim de defender o direito do povo de receber o atendimento eficiente e eficaz que necessita.

“Também visitei a Unidade Básica de Saúde Mãe Palmira, no bairro Paulo Corrêa. A UBS precisa de reforma e ampliação. O sistema de ar-condicionado recebeu manutenção e o restante aguarda por serviços sem data para acontecer”, destacou. A parlamentar municipal elogiou a atuação dos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial (Capes), mas cobrou intensificação do apoio aos pacientes. “Os profissionais são muito dedicados, mas existe uma grande demanda de pessoas com deficiência física e mental, que perambulam pelas ruas por não ter onde morar. Solicito que a prefeitura, a Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras ofereça uma casa de acolhimento para essas pessoas com deficiência. O poder público não pode abandoná-las”, falou Brena Dianná.

A vereadora também cobrou a reforma do Mercado Municipal Mundico Barbosa, localizado no bairro da Francesa. “O ponto turístico está insalubre e perigoso porque suas estruturas estão comprometidas. Aquele mercado influencia os outros comerciantes do entorno. E devido essas condições, as pessoas estão deixando de frequentar esse local”, apelou a parlamentar que defende a utilização do investimento público como ferramenta para estimular a economia local.