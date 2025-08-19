Hugo Motta aposta na “adultização” para adiar avanço da Anistia no Congresso

Notícias de política – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocou em destaque um tema que ganhou repercussão nacional após viralizar nas redes sociais: a chamada “adultização infantil”. Embora apresentado como um esforço de proteção às crianças e adolescentes, analistas e membros da oposição avaliam que a movimentação pode ter como objetivo principal adiar discussões mais polêmicas, como o Projeto de Lei da Anistia.

O texto sobre a “adultização” pode ser votado já nesta quarta-feira (20). A proposta surge em meio a um ambiente político conturbado, marcado por disputas entre o Legislativo, o governo federal e o Supremo Tribunal Federal (STF). Nos bastidores, interlocutores apontam que a manobra de Motta busca reduzir tensões e, ao mesmo tempo, deslocar a atenção para um tema de apelo social, desviando o foco de votações estratégicas.

PUBLICIDADE

Origem do debate

A pauta ganhou força após a viralização de um vídeo do influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que discutia a exploração e a sexualização de menores em conteúdos digitais. O vídeo ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações no YouTube e rapidamente foi incorporado ao discurso de parlamentares e autoridades do Executivo.

PUBLICIDADE

Leia também: Prefeitura de Urucurituba é alvo de recomendação do MP-AM por prática de nepotismo

Hugo Motta, após semanas de protestos da oposição deflagrados pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro no início do mês, abraçou o tema como forma de pacificar os ânimos no Congresso e construir uma agenda menos conflitiva.

PUBLICIDADE

Pauta da Anistia em segundo plano

Aliados de Jair Bolsonaro, entretanto, demonstram preocupação. Para eles, a mobilização em torno da “adultização” pode empurrar a Anistia para o fim da fila de votações. Durante a última reunião de líderes partidários, a oposição tentou incluir o tema, mas não obteve sucesso.

PUBLICIDADE

Do outro lado, o governo também não conseguiu emplacar sua prioridade: a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, uma das bandeiras mais fortes do PT. O impasse reforça a leitura de que Hugo Motta estaria usando a nova pauta como válvula de escape para administrar a pressão de ambos os lados.

Estratégia política

Especialistas em ciência política destacam que a escolha de uma pauta com forte apelo popular é uma forma de Motta manter a Câmara em movimento sem aprofundar os atritos já existentes. “É uma estratégia para ganhar tempo e evitar que a base oposicionista radicalize ainda mais. A ‘adultização’ é um tema que dificilmente será rejeitado pela sociedade, ao contrário da Anistia, que divide opiniões”, avalia um analista ouvido pela reportagem.

Apesar das críticas, a expectativa é que a discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais avance rapidamente no plenário. A dúvida é até quando a manobra política será suficiente para conter a pressão da oposição e se o adiamento das pautas prioritárias não acabará aumentando as tensões nos próximos meses.