Hugo Motta convoca sessão no plenário e ameaça suspender mandatos de deputados que ocupam Mesa Diretora da Câmara

Notícias de política – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para esta quarta-feira (6/8), às 20h30 (horário de Brasília), uma sessão no plenário da Casa mesmo com a ocupação de bolsonaristas no local. Em reunião com líderes partidários, Motta decidiu que presidirá pessoalmente a sessão e adotará medidas duras contra deputados que resistirem a desocupar a Mesa Diretora, ameaçando suspender seus mandatos.

PUBLICIDADE

De acordo com o acordo fechado na reunião, Motta e os líderes caminharão juntos da presidência até o plenário em um gesto simbólico de união e firmeza contra o movimento de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A iniciativa visa garantir a retomada das atividades legislativas e o restabelecimento da ordem no plenário da Câmara.

A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara publicou uma norma determinando que os parlamentares que obstruírem os trabalhos poderão ter seus mandatos suspensos por até seis meses. A medida está prevista no artigo 15, inciso XXX, do Regimento Interno da Casa, que trata da suspensão cautelar do mandato como punição para condutas que impeçam ou dificultem as atividades legislativas.

PUBLICIDADE

“Quaisquer condutas que tenham por finalidade impedir ou obstaculizar as atividades legislativas sujeitarão os parlamentares ao disposto no art. 15, inciso XXX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (suspensão cautelar do mandato por até seis meses)”, afirma a norma publicada pela Secretaria-Geral.

A ocupação bolsonarista no plenário da Câmara acontece desde terça-feira (5/8), como forma de protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes, em sua maioria deputados e apoiadores do PL, pretendem paralisar os trabalhos legislativos até que o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, seja analisado.

Com a decisão de Hugo Motta, a Câmara busca retomar o controle do plenário e assegurar a continuidade das sessões e votações previstas na pauta. A determinação de suspensão dos mandatos mostra o endurecimento do Legislativo frente aos atos de obstrução e a tentativa de coibir movimentos que paralisam o funcionamento do Congresso Nacional.

A mobilização indica um momento de forte tensão entre os Poderes e dentro da própria Câmara dos Deputados, que se vê pressionada a garantir o funcionamento institucional enquanto enfrenta protestos internos.