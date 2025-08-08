Hugo Motta decide indicar afastamento de 5 deputados após obstrução na Câmara; veja quem são

Notícias de política – O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve iniciar, nos próximos dias, a análise de um processo que pode levar ao afastamento temporário de cinco parlamentares envolvidos em um tumulto que interrompeu as atividades legislativas nesta semana. A medida foi proposta pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que defendeu a suspensão dos mandatos por até seis meses.

Os nomes indicados para a punição são Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Camila Jara (PT-MS). O episódio ocorreu logo após o fim do recesso parlamentar, quando um grupo de deputados, em protesto, ocupou a Mesa Diretora do plenário, impedindo o início das sessões.

Confusão no retorno dos trabalhos

A obstrução, que durou mais de 30 horas, começou na terça-feira (5) e terminou apenas na noite de quarta-feira (6). Os manifestantes exigiam que três projetos específicos fossem pautados pelos presidentes da Câmara e do Senado. Durante a confusão, houve empurrões e confrontos verbais entre parlamentares de diferentes partidos.

Segundo um ofício enviado por PT, PSB e PSOL à Corregedoria Parlamentar, o ato ultrapassou os limites da liberdade de expressão. A representação aponta que, além de discursos acalorados, houve tentativas de impedir fisicamente que Hugo Motta reassumisse seu lugar na Mesa Diretora.

Acusações e defesas

Entre os acusados, Camila Jara foi citada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que afirma ter sido empurrado por ela. A petista nega agressão e diz que apenas afastou o parlamentar durante o “empurra-empurra” para conter a confusão.

Marcos Pollon, por sua vez, foi o último a deixar a cadeira da presidência durante o protesto. Dias antes, havia feito ataques pessoais a Motta, chamando-o de “baixinho de um metro e sessenta” e usando termos depreciativos. Já Zé Trovão foi apontado por partidos de esquerda como responsável por tentar impedir fisicamente a retomada dos trabalhos.

Representações e próximos passos

A Secretaria-Geral da Mesa encaminhou todas as denúncias à Corregedoria, que dará suporte ao Conselho de Ética. Estima-se que mais de 20 representações relacionadas a condutas de parlamentares devam chegar ao colegiado, incluindo pedidos de cassação e suspensão. Entre os nomes citados em outras ações está Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente nos Estados Unidos.

Apesar da amplitude das investigações, o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que também participou do ato, não entrou na lista inicial de sanções.

Impacto político

A crise expõe a tensão entre a base do governo e a oposição, que buscou transformar o início do segundo semestre legislativo em um ato político de pressão. A decisão final sobre o afastamento cabe ao Conselho de Ética, que, diante do volume de representações, deve enfrentar uma das semanas mais agitadas do ano.

Caso confirmada a punição, os cinco deputados ficarão impedidos de exercer o mandato por até seis meses, o que pode alterar votações importantes e influenciar o equilíbrio de forças na Casa.