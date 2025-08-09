A notícia que atravessa o Brasil!

Hugo Motta pede afastamento de 15 deputados após tumulto na Câmara

Parlamentares são acusados de condutas que vão de agressão física a obstrução dos trabalhos.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 06:49

Foto: Reprodução

Notícias de políticaO presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou nesta sexta-feira (8) à Corregedoria da Casa pedidos de afastamento, por até seis meses, de 14 parlamentares da oposição e de uma deputada do PT. A medida foi tomada após o motim ocorrido nos dias 5 e 6 de agosto, que paralisou os trabalhos legislativos.

Segundo a Mesa Diretora, a decisão busca permitir a apuração das denúncias, que incluem agressões físicas, obstrução da retomada das sessões e uso indevido da estrutura do plenário. Entre os citados estão nomes como Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

A deputada Camila Jara (PT-MS) também é alvo de pedido de suspensão, acusada de empurrar Nikolas Ferreira durante a disputa pelo controle da Mesa Diretora. Sua assessoria nega agressão, alegando que houve apenas um “empurra-empurra” no momento da confusão.

Leia mais: PL entra com representação na Câmara contra Camila Jara, acusada de agredir Nikolas Ferreira

Os processos agora serão analisados pela Corregedoria, que examinará imagens e relatos do episódio. Em seguida, as denúncias retornarão à Mesa Diretora e, por fim, ao Conselho de Ética, que decidirá se haverá ou não punição.

O episódio acirrou os ânimos na Câmara e gerou reações nas redes sociais, com parlamentares trocando acusações e defendendo suas versões sobre os acontecimentos.

