Idealizada por Omar Aziz, Cidade Universitária vira aeroporto clandestino de traficantes

Redação AM POST

Uma aeronave foi apreendida, na madrugada desta terça-feira (2), no terreno do Complexo da Cidade Universitária, no município de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

Continua depois da Publicidade

O avião passou por várias alterações e teve, inclusive, sua capacidade de combustível aumentada. O transporte foi encontrado por meio de uma denúncia anônima que indicava que a mesma estava escondida na Cidade Universitária.

A aeronave estava vazia e em situação irregular, segundo investigações da Secretaria de Segurança Publicação (SSP-AM), a suspeita é de que o avião estava sendo preparado para transportar drogas.

O levantamento da polícia mostra que não foi feito nenhum tipo de contato com o controle aéreo local, logo, a mesma voava clandestinamente e provavelmente teve que fazer um pouso forçado já que a hélice estava quebrada.

Continua depois da Publicidade

Cidade Universitária

O governo do Estado do Amazonas já gastou bastante com a construção da Cidade Universitária, que é herança do ex-governador do Amazonas, atual senador Omar Aziz (PSD). O político anunciou a proposta em julho de 2012 e só gerou gastos milionários aos cofres públicos do Estado. Após 10 anos, vale lembrar que o local segue entre ruínas e destroços.

Segundo o então governador, na época, o espaço, com localização em Iranduba, deveria ter sua primeira etapa inaugurada no primeiro semestre de 2014, em um espaço de 13 milhões de metros quadrados. A promessa era que o local teria ainda casas residenciais, comércio, serviços públicos, eixos viários, áreas de lazer e de turismo, entre outros elementos próprios de uma cidade, porém, tudo não passou de propaganda enganosa.

Continua depois da Publicidade

Quando as obras começaram, foram orçadas em R$ 300 milhões, porem a última estimativa divulgada pelo estado sobre o valor calculado para a continuação do empreendimento, em 2017, previa a bagatela de mais de R$ 700 milhões.