Igreja Mundial escolhe Adail Filho como seu representante para a Câmara Federal em Brasília

O ex-prefeito de Coari, Adail Filho (Republicanos), foi o escolhido pela Igreja Mundial do Poder de Deus para lhe representar no congresso nacional. A apresentação do jovem político de 30 anos, aconteceu na manhã desta quarta-feira (15), no Da Vinci Hotel & Conventions, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A reunião que foi mediada pelo representante nacional da Igreja Mundial do Poder de Deus, Bispo Luciano Neves, contou com a presença de 154 bispos e pastores que estão à frente de igrejas por todo o estado do Amazonas.

“Eu pesquisei todo o histórico dele. Analisei as proposta dele e cheguei a conclusão de que ele é a melhor escolha. Ele é o homem ideal para nos representar e lutar pela ética moral das famílias em Brasília”, concluiu o Bispo nos momentos finais da cerimônia.

“Eu estou me sentindo extremante honrado por poder fazer parte disso. A minha avó por parte de mãe é evangélica e sempre me deu os ensinamentos cristãos. Eu sempre fui a favor das igrejas e é emocionante saber que eu fui escolhido por uma das maiores igrejas do Brasil e do Amazonas como o seu representante”, contou Adail.

Hoje, a Igreja Mundial é uma das maiores do Brasil e é a quarta maior do Estado. “É uma honra para mim poder representá-los. Eu sempre ajudei e continuarei a ajudar todas as igrejas que vierem até mim, pois eu acredito que elas realizam um enorme trabalho social com a população”, disse Adail.

E finalizou: “Elas ajudam a mudar vidas e a resgatar muitas pessoas. Quem não apoia as igrejas, também deixa de apoiar o povo”.