A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Imprensa internacional repercute indiciamento de Bolsonaro

Foi dado destaque especial para o plano do ex-presidente de pedir asilo político para Javier Milei, presidente da Argentina.

21/08/2025 às 16:38

Ver resumo

Notícias de política – A imprensa estrangeira repercutiu o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 20, por coação no curso do processo da trama golpista e deu destaque especial para o plano do ex-presidente de pedir asilo político para Javier Milei, presidente da Argentina.

PUBLICIDADE

O jornal britânico The Guardian publicou a manchete “Polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar fuga para a Argentina em busca de asilo”. Definindo o ex-presidente como um político de extrema direita, a notícia detalha que Bolsonaro pode enfrentar “uma pena de mais de 40 anos de prisão quando a Suprema Corte se reunir no próximo mês para decidir se ele é culpado de conspirar para anular o resultado da eleição presidencial de 2022”.

Também na Europa, o veículo espanhol El País destacou a apreensão do celular de Bolsonaro no começo do mês e informou que a Polícia Federal produziu um relatório de 170 páginas solicitando uma nova acusação para Bolsonaro, a de obstrução no curso de processo.

PUBLICIDADE

Leia mais: Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar sobre pedido de asilo

O texto ainda afirma que a minuta para um pedido de asilo e “outras informações descobertas pelos agentes (no celular) ajudaram a Polícia Federal a pedir aos juízes (do STF) na quarta-feira, que processassem o ex-presidente, confinado em Brasília, e seu filho Eduardo, um deputado residente nos EUA, por tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal”.

Na Argentina, o Clarín publicou uma notícia com o título “Jair Bolsonaro planejava pedir asilo ao governo de Javier Milei em 2024”. No texto, o jornal discorre sobre o documento encontrado pela PF e explica que “o líder de extrema direita pediu asilo, declarando-se vítima de ‘perseguição’ por ‘motivos políticos'” e que o intuito do ex-presidente era evitar as investigações pela tentativa de golpe de Estado.

PUBLICIDADE

Por fim, dois dos maiores jornais dos Estados Unidos, The New York Times e The Washington Post, também cobriram o caso e publicaram notícias sobre o novo indiciamento que tem como foco Bolsonaro e seu filho.

O The New York Times diz que Milei era um “um colega líder de direita” de Bolsonaro e dá destaque para as articulações de Eduardo Bolsonaro no país. O jornal afirma que “o filho, (de Bolsonaro) Eduardo Bolsonaro, visitou a Casa Branca diversas vezes nos últimos meses para buscar a intervenção dos EUA no caso do pai. No mês passado, o presidente Trump citou o assunto ao anunciar que imporia tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, exigindo que o país desistisse do processo contra o ex-presidente, que é aliado de Trump”.

O Washington Post, por sua vez, em um texto mais curto, afirmou que “Bolsonaro está atualmente aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta tentativa de golpe e soube na quarta-feira que ele pode enfrentar outro caso, já que a polícia o acusou formalmente, junto com um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, de obstrução da justiça em conexão com seu julgamento.”

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Desaparecidos

Jovem de 16 anos e homem de 33 estão desaparecidos em Manaus

Polícia Civil lembra que não é necessário aguardar 24h para registrar ocorrência de desaparecimento em Manaus.

há 12 minutos

Manaus

Suframa participa de reunião do Codam e aprova R$ 1,3 bilhão em investimentos no Polo Industrial de Manaus

A autarquia foi representada pelo superintendente Bosco Saraiva.

há 27 minutos

Polícia

Homem de 62 anos morre após infarto fulminante em mercado municipal de Manaus

Feirante sofreu mal súbito no mercado Dorval Porto; colegas lamentaram a perda de um trabalhador dedicado e querido.

há 50 minutos

Manaus

Chico Preto critica fala de Marcelo Ramos em defesa do governo Lula e relembra mensalão e petrolão

A resposta de Chico Preto foi incisiva.

há 59 minutos

Amazonas

Ibama desativa 1.566 dragas em combate ao garimpo ilegal no Amazonas desde 2023

Desde 2023, o órgão já realizou 21 operações de fiscalização, resultando na interceptação e desativação de 1.566 balsas e dragas.

há 1 hora