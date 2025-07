Indicado por Lula, ex-presidente da Amazonas Energia Willamy Frota será sabatinado para diretoria da Aneel

Notícias de Política – O engenheiro eletricista Willamy Frota, ex-presidente da Amazonas Energia, será sabatinado pelo Senado Federal na primeira semana de agosto, entre os dias 11 e 15, para assumir uma das diretorias da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A indicação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia 16 de julho.

Formado pela Universidade de Brasília (UnB), Frota possui ampla trajetória no setor elétrico da Região Norte. Além de comandar a Amazonas Energia, atuou como diretor de geração e transmissão da Eletronorte. Ele também foi chefe de gabinete do então ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga (MDB), durante o governo Dilma Rousseff.

A nomeação de Frota faz parte de um acordo político envolvendo o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Senado, que destrava a disputa em torno das vagas na diretoria colegiada da Aneel. A articulação contou com o apoio direto de Eduardo Braga e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).

A indicação de Frota foi apresentada em conjunto com a de Gentil Nogueira, atual secretário de Energia Elétrica do MME. Nogueira é engenheiro mecânico e possui especialização em direito regulatório.

A vaga que Frota ocupará estava em aberto desde maio de 2023, quando se encerrou o mandato do ex-diretor Helvio Guerra.