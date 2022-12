Indígenas furam bloqueio do STF em protesto por cacique

Redação AM POST

Um grupo de indígenas invadiu a marquise do STF (Supremo Tribunal Federal) para pedir a soltura do cacique José Acácio Tserere Xavante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes devido as manifestações.

Ao UOL, a PM (Polícia Militar) informou que a manifestação foi pacífica e começou por volta das 18h30. Os militares negociaram com os indígenas, que aceitaram deixar o local.

PM prendeu 10 pessoas poucas horas depois. Elas estavam próximas à sede do STF (Supremo Tribunal Federal) e foram levadas para averiguação no 5º DP (Delegacia de Polícia), na Asa Norte, em Brasília. Os suspeitos estavam com estilingues, bolinhas de gude, facas e rádio transmissores. Eles contaram que fariam um protesto no STF devido à manutenção da prisão do cacique.

Procurado por telefone e email, o STF ainda não se manifestou sobre o ocorrido até o momento. O grupo também tentou invadir a sede da PF na capital, mas foram afastados pela Polícia Militar.

