Indignação ou autopromoção? Parlamentares repercutem caso de cadela agredida em supermercado de Manaus

O episódio, que revoltou protetores e internautas, foi parar nas páginas de políticos locais.

Por Bruno Pacheco

30/08/2025 às 16:09 - Atualizado em 30/08/2025 às 16:28

Notícias de Política – O caso de agressão contra uma cadela no estacionamento de um supermercado na avenida Silves, zona Sul de Manaus, ganhou novos desdobramentos neste sábado, 30. O homem flagrado em vídeo desferindo um chute contra o animal se apresentou espontaneamente ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, afirmando estar arrependido.

Leia mais: Homem filmado dando bicuda em cadela no estacionamento de supermercado comparece a delegacia em Manaus

O episódio, que revoltou protetores e internautas, foi parar nas páginas de políticos locais. Pelo menos quatro parlamentares de Manaus — Rodrigo Guedes (Progressistas), Carpê Andrade (PL), Aldenor Lima (UB) e Joana Darc (UB) — gravaram vídeos e postagens sobre o caso, levantando críticas de que o tema estaria sendo explorado para autopromoção nas redes sociais.

Algumas das publicações ultrapassaram cinco mil curtidas cada uma, transformando o caso em um dos assuntos mais comentados no fim de semana em Manaus.

Em uma das postares, o vereador Carpê Andrade afirmou em vídeo:

“Triste e revoltante ver as cenas de um cão indefeso sendo violentamente chutado por um covarde.”

Publicação do vereador Carpê

Já a deputada Joana Darc, conhecida pela defesa da causa animal, destacou que a cadelinha sobreviveu e foi adotada:

“A cadelinha do mercado está viva. Felizmente, ela resistiu e foi adotada. […] Ainda estamos atrás de quem fez isso. Não vamos descansar enquanto a justiça não for feita.”

Publicação da vereadora Joana Darc

O vereador Rodrigo Guedes foi ainda mais enfático ao pedir a prisão do agressor:

“Esse criminoso tem que ser preso imediatamente. Toda a sociedade tem que exigir que ele vá para a cadeia. Só vou sossegar quando ele for para trás das grades.”

Publicação do vereador Rodrigo Guedes

Já o vereador Aldenor Lima publicou que o suspeito já havia se apresentado à polícia e que o homem teria se arrependido.

“As pessoas fazem isso por pura maldade. O animal ficou desacordado por alguns minutos, porque ele não encontrou o que procurava no supermercado.”

Publicação do vereador Aldenor Lima

Vale lembrar que o crime de maus-tratos a animais está previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A pena pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de guarda de animais

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

