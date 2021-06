Instituto Jovens do Futuro, que cuida famílias carentes, recebe apoio do deputado Delegado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Criado em 2015 para ajudar jovens e famílias em risco social, o Instituto Jovens do Futuro, que funciona nos municípios de Manaus e Iranduba, recebeu a visita do deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo.

O parlamentar foi conhecer as ações sociais realizadas pelo grupo, que atende mais de 3 mil famílias e ajuda na inclusão social e combate à pobreza.

Pablo foi recebido pela presidente do Instituto, Helen Andrade, que mostrou algumas das atividades realizadas pelo grupo. Ela explicou que criou o ‘Jovens do Futuro’ para dar oportunidade a moças e rapazes que não tinham formação profissional, por isso não conseguiam emprego.

Com o crescimento do Instituto, outras ações foram incorporadas, como apoio às famílias em risco social. Atualmente, o grupo expandiu suas ações, alcançando os cuidados com o meio ambiente, direitos da mulher e do idoso, empreendedorismo e desenvolvimento comunitário.

Deputado Pablo conversou com as pessoas atendidas pela instituição, que dizem ter mudado de vida após receberem apoio do grupo. O parlamentar se comprometeu em destinar emendas parlamentares para ampliar as ações do ‘Jovens do Futuro’.

“É uma instituição que serve de exemplo para projetos de inclusão social. Eles ajudam jovens, idosos e famílias inteiras no bairro de Santa Etelvina, em Manaus, e no município do Iranduba”, afirmou Pablo. “Tenho certeza que o apoio financeiro será bem utilizado”, acrescentou.

Helen Andrade agradeceu o apoio do deputado. “Esses recursos vão ajudar muito no trabalho social que a gente realiza junto às famílias carentes. Estamos muito felizes com a ajuda”, completou a presidente do Instituto.

* Com informações da assessoria de imprensa