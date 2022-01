Internautas cobram senador Omar Aziz a mostrar comprovante de vacinação contra Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após a polêmica envolvendo o nome do senador Omar Aziz (PSD) onde o jornalista Alexandre Fernandes afirmou, por meio de um tweet, no último final de semana, que não encontrou a comprovação de vacina contra o Covid-19 do senador, internautas levantaram nesta segunda-feira (24) a hashtag #OmarMostraOComprovante, que ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

O jornalista afirmou, por meio do twitter, que não encontrou o nome do senador na lista de vacinados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus e nem no site do Distrito Federal. O assunto veio à tona após o senador divulgar, em sua rede social, que estava com Covid-19, mas após ter tomado todas as doses do imunizante estava com a doença e assintomático.

Após repercussão da informação o senador disse nas redes sociais que a base de dados usado pelo jornalista é frágil e que a notícia se trata de uma fake news. No entanto, o politico não mostrou seu comprovante de vacinação.

O senador também afirmou que vai processar o jornalista. “Ele agora – assim como quem ajudou a divulgar – vai responder na Justiça por espalhar informação falsa e difamatória. A internet não é terra sem lei e o ônus da prova cabe a quem acusa. Eu poderia colocar print do meu cartão do ConecteSUS aqui e desmentir. Mas ele terá que pagar na Justiça pela mentira, para que sirva de exemplo”, concluiu.

Veja alguns tuites dos internautas:

Se é fake Senador Omar Aziz, mostra o comprovante das 3 doses . Cadê ? #OmarMostraOComprovante pic.twitter.com/ZVGjPbK5S2 Continua depois da Publicidade — LuSapelli 22🇧🇷 (@LucianaAllu) January 24, 2022

O Omar Aziz ainda não mostrou o comprovante de vacinação? #OmarMostraOComprovante https://t.co/YrlXbBSN0p — Gil Diniz (@carteiroreaca) January 24, 2022

Que história é essa q a Capivara "p€dro" não tomou o "imunizante"!!?? Passou 6 meses agredindo e barbarizando mulheres por conta dessa barbárie! O mundo não gira mesmo, capota!!!#OmarMostraOComprovante pic.twitter.com/8TnLNI78Jv — Rico_Pinheiro 🇧🇷 (@RIC0_PINHEIR0) January 24, 2022

Se a comissão de ética do @senadofederal não se manifestar pode levar a capivara pro Ibama?#OmarMostraOComprovante — 🇧🇷 Alexandre 🇧🇷 (@xandevolp) January 25, 2022

Para agradar o eleitorado e mostrar que ele de fato é um cara "baum", não custa mostrar, né seu Omar?! #OmarMostraOComprovante — TeAtualizei 🇧🇷👊🏻❤️ (@taoquei1) January 24, 2022

Omar, quem nega a mostrar comprovante de vacinação é negacionista? 🤔#OmarMostraOComprovante — Elainne Faria🇧🇷 (@Elainnefaria1) January 24, 2022

Eu, como cidadão, e pagador de impostos, exijo que o senador mostre o seu teste. #OmarMostraOComprovante https://t.co/XdUTCCsUcT — rafael da matta (@rafaeuldedeus) January 24, 2022

Estou vendo muita gente pedindo para o Omar Aziz mostrar o comprovante, mas estão esquecendo que não pode ser aqueles comprados nos camelódromos do RJ. #OmarMostraOComprovante 😉 — Yuri Aragão 🇧🇷 (@YuriBolsonaro38) January 25, 2022