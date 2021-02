Internet se mobiliza e detona “vergonha mundial” do Supremo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), na noite de terça-feira (16), por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por conta de críticas do parlamentar contra a Corte, a internet não perdoou e disparou diversas críticas contra o grupo de ministros.

Ao longo da manhã desta quarta-feira (17), o tema povoou o Twitter e figurou em várias posições como o assunto mais comentado da rede social. Na maioria das publicações, internautas fizeram duras críticas contra a decisão que resultou na prisão do parlamentar.

Tópicos chamando o STF de “vergonha mundial”, “vergonha nacional” e “vergonha internacional”, pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e manifestações de apoio a Daniel Silveira apareceram entre os mais comentados.

Silveira foi preso na noite de terça-feira (16), por ordem de Alexandre de Moraes, depois de o parlamentar gravar um vídeo com críticas aos ministros da Corte. Entretanto, segundo a Constituição Federal, “os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável”, fato que tem gerado bastante controvérsia no caso de Daniel Silveira.

*Fonte: Pleno.news