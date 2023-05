Invasões de terra aumentam 143% no governo Lula

Redação AM POST

Nos primeiros quatro meses do governo Lula, o Brasil foi palco de 56 invasões realizadas por movimentos sem-terra, de acordo com o relatório do Observatório da Oposição, com dados da Frente Parlamentar de Agricultura (FPA). Esse número representa um aumento de 143% em relação ao mesmo período de 2022.

A quantidade de invasões deste ano também se aproxima do total de investidas registradas durante toda a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre 2019 e 2022, o Brasil contabilizou 62 invasões de terra.

É importante mencionar que o Brasil teve o maior número de invasões registrado em 2004, durante o primeiro mandato de Lula. A quantidade de ações desse tipo permaneceu elevada ao longo dos dois governos petistas.

No ano de 2016, que marcou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, houve uma brusca redução no número de invasões. Passou de 182, em 2015, para 57 no ano seguinte.

Durante o governo de Michel Temer, o número de invasões variou entre 11 e 14 por ano, mantendo-se baixo a partir de 2019.