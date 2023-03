Investigado por corrupção no AM, Omar Aziz diz que vai investigar governo Bolsonaro

Redação AM POST

Recém-eleito para presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização, o senador Omar Aziz (PSD-AM), alvo de investigação por suspeita de desvios de recursos da área da saúde quando foi governador do Amazonas, anunciou que o primeiro trabalho à frente do grupo será investigar o governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com ele, o objetivo é apurar se há relação entre a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, para o grupo Mubadala Capital, um fundo dos Emirados Árabes Unidos, com o escândalo das joias de Jair e Michelle Bolsonaro (PL). Aziz pedirá um pente-fino em todos os negócios fechados pelo governo Bolsonaro com o mundo árabe, especialmente com fundos de pensão ligados ao governo da Arábia Saudita. Ele não está convencido de que as joias avaliadas em R$ 16,5 milhões eram um presente.

“Como presidente da comissão CTFC, vou abrir investigação no Senado sobre a venda refinaria da Petrobras Landulpho Alves, na Bahia, para o fundo árabe Mubadala Capital”, postou Aziz.

“Qualquer violação ao interesse da União, relação com a tentativa de descaminho de joias, ou qualquer ato que tenha gerado vantagens a autoridades nessa venda, será levado à Justiça para punição dos envolvidos”, acrescentou o senador.

“O primeiro passo da comissão será pedir documentos da Petrobras sobre a avaliação de preço abaixo do valor de mercado do ativo brasileiro para os estrangeiros”, completou.

Passado

Omar enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os amazonenses devido sua imagem já desgastada e discurso sem novidade. Em 2019 a Polícia Federal o indiciou, na Operação Maus Caminhos, por suspeita de participação em esquema que desviou cerca de R$ 260 milhões da Saúde do Amazonas. A esposa do senador e seus irmãos chegaram a ser presos, ele só não foi por ter foro privilegiado.

De acordo com as investigações da PF, os desvios começaram quando Omar Aziz era governador do Amazonas, entre 2010 e 2014. Conforme a PF Aziz, autorizou para fazer a gestão de hospitais do Amazonas a contratação do Instituto Novos Caminhos (INC), pertencente ao médico e empresário Mouhamad Moustafa, apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o chefe de um esquema de corrupção. Os contratos, segundo o MPF-AM, eram superfaturados e os valores repassados para políticos do estado.

No sumário do relatório, a PF divide um tópico intitulado “vantagens indevidas diretas a Omar Aziz” no qual consta pagamentos ao político de diversos valores que vão de R$250 mil a R$2mil, detalhados um a um. Em seguida também tem vantagens direcionadas a familiares do parlamentar.

LEIA O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA:RELATÓRIO PF – OPERAÇÃO MAUS CAMINHOS – FAMÍLIA AZIZ