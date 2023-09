Investigado por corrupção no AM, Omar Aziz recebe título de Cidadão do Amazonas e medalha Ruy Araújo na Aleam

O senador Omar Aziz (PSD-AM), que já foi alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de desvios de recursos da área da saúde quando foi governador do Amazonas, recebeu nesta segunda-feira (18), em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) a outorga do Título de Cidadão do Amazonas e da Medalha Ruy Araújo. As honrarias foram concedidas pela Lei nº 3.365/2009 e Resolução Legislativa nº 466/2009, de autoria dos então deputados Chico Preto e Janjão, respectivamente; e o deputado João Luiz (Republicanos), da atual Legislatura, é o autor da saudação.

Omar José Abdel Aziz, nascido no município de Garça, no interior de São Paulo, teve sua vida profissional e política construída no Amazonas.

“Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas, onde iniciou na militância estudantil e de lá seguiu para ocupar os cargos de vereador, deputado estadual, vice-prefeito, vice-governador, governador e, atualmente, senador pelo segundo mandato, mostrando seu compromisso com o povo desse estado”, declarou o presidente Roberto Cidade (UB) durante a sessão.

“O senhor honra esta terra, que de braços abertos o acolheu”, falou o deputado Dr. Gomes (Podemos), em seu pronunciamento. Os deputados Cabo Maciel (PL), Alessandra Campêlo (Podemos), Joana Darc (UB), Rozenha (PMB), Felipe Souza (Patriota), Dr. George Lins (UB), Thiago Abrahim (UB), Carlinhos Bessa (PV), Comandante Dan (Podemos) e Sinésio Campos (PT) também se manifestaram parabenizando o mais novo cidadão amazonense e agradecendo Omar Aziz por sua dedicação ao povo.

A solenidade contou com a presença do governador Wilson Lima, dos deputados federais Sidney Leite (PSD) e Saullo Viana (UB); do superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva; do presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), prefeito Anderson Sousa; do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), Alberto Rodrigues Nascimento Júnior; do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Josué Neto; do Defensor Público do Estado, Ricardo Paiva, deputados e ex-deputados estaduais, prefeitos e vereadores do interior, entre outras autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Alvo da PF

Omar enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os amazonenses devido sua imagem já desgastada e discurso sem novidade. Em 2019 a Polícia Federal o indiciou, na Operação Maus Caminhos, por suspeita de participação em esquema que desviou cerca de R$ 260 milhões da Saúde do Amazonas. A esposa do senador e seus irmãos chegaram a ser presos, ele só não foi por ter foro privilegiado.

De acordo com as investigações da PF, os desvios começaram quando Omar Aziz era governador do Amazonas, entre 2010 e 2014. Conforme a PF Aziz, autorizou para fazer a gestão de hospitais do Amazonas a contratação do Instituto Novos Caminhos (INC), pertencente ao médico e empresário Mouhamad Moustafa, apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o chefe de um esquema de corrupção. Os contratos, segundo o MPF-AM, eram superfaturados e os valores repassados para políticos do estado.

No sumário do relatório, a PF divide um tópico intitulado “vantagens indevidas diretas a Omar Aziz” no qual consta pagamentos ao político de diversos valores que vão de R$250 mil a R$2mil, detalhados um a um. Em seguida também tem vantagens direcionadas a familiares do parlamentar.

Confira documento completo:RELATÓRIO PF – OPERAÇÃO MAUS CAMINHOS – FAMÍLIA AZIZ