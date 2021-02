Itacoatiara é contemplada com quase R$ 1 milhão para combater a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Cabo Maciel (PL), confirmou a aprovação, na última quarta-feira (10), com destinação de 15% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI) para a área da saúde interior, por conta da pandemia da Covid-19.

Conforme Cabo Maciel, todos os municípios da calha do Médio Amazonas foram beneficiados: Itacoatiara (a 176 km de Manaus) com R$ 991.189,50; Maués (a 634 km de Manaus) com R$ 792.951,60; Itapiranga (a 22 7km de Manaus) com R$ 198.237,90; Silves (a 204 km de Manaus) com R$ 198.237,90 e Urucurituba (a 208 km de Manaus) com R$ 396.475,80.

De acordo com o texto do Projeto de Lei (PL) nº 17 de 2021, os recursos do FTI poderão ser usados pelos gestores dos municípios, em ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 até 31 de dezembro deste ano.

* Com informações da assessoria de imprensa