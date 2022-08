Jair Bolsonaro aceita dar entrevista ao Jornal Nacional

Redação AM POST

O presidente da República Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, aceitou comparecer aos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à presidência no Jornal Nacional. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (5) pela assessoria do mandatário a emissora.

Bolsonaro pediu que a entrevista fosse realizada no Palácio da Alvorada, devido agenda presidencial, porém, a emissora reiterou que a entrevista não poderia ser realizada em Brasília.

A Globo confirmou a entrevista de Jair Bolsonaro no próximo dia 22 de agoso no Rio de Janeiro. Todos os outros candidatos também aceitaram as regras.

A ordem das entrevistas ficou assim:

22/8 (seg) – Jair Bolsonaro (PL)

23/8 (ter) – Ciro Gomes (PDT)

25/8 (qui) – Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26/8 (sex) – Simone Tebet (MDB)