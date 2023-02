Jair Bolsonaro diz que não foi vacinado contra a Covid-19

Nesta quinta-feira (23), o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não se vacinou contra a Covid-19. Ele deu declarações durante visita à New Hope Church, em Orlando, nos Estados Unidos. As informações são do site O Antagonista.

Em seu discurso aos fiéis, Bolsonaro chamou a imprensa de mentirosa.

-Imprensa mentirosa, diz que eu fui vacinado numa segunda-feira, dia 19 de julho de [20]21, no subúrbio de São Paulo. Onde eu vou, no Brasil, tem uma multidão atrás de mim. Nem no estado de São Paulo eu estava nesse dia – falou.

Ele também reclamou de reportagens sobre seu cartão coorporativo, a morte de emas no Palácio da Alvorada e a retirada de moedas da piscina da residência oficial da Presidência.

Recentemente, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho, divulgou informações sobre uma suposta vacinação do ex-chefe do Executivo. O ministro disse que o registro da vacinação ainda será confirmado por meio de uma investigação interna.

