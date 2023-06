Janaina Paschoal diz que Bolsonaro ‘salvou a democracia ao resistir à pressão ’

A ex-deputada estadual de São Paulo e professora de Direito da USP, Janaina Paschoal usou as redes sociais para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro após divulgação de diálogos no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-mandatário.

Ela afirmam que em texto publicado no Twitter que Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão por um suposto golpe.

“Se não forem meras conjecturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a Democracia, ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno”, escreveu a ex-deputada, citando as conversas que reforçam que o ex-presidente não participou de qualquer articulação para um eventual golpe.

“Ele, inclusive, deixou o cargo antes de seu mandato terminar. Não digo isso como forma de defesa, mas como conclusão lógica do material recentemente exposto. Muitos foram os diálogos em que interlocutores imploravam para Bolsonaro dar um golpe e ele não deu, nem tentou”, completou Paschoal.

As mensagens foram divulgadas pela imprensa depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou o sigilo do relatório da Polícia Federal com análise do conteúdo encontrado no celular de Cid. As mensagens recuperadas no aparelho de Cid mostram diálogos em que interlocutores, oficiais do Exército e reservistas, debatiam o uso das Forças Armadas contra o resultado das eleições.

