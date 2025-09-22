Janaina Paschoal rebate manifestações da esquerda no Brasil: “Onde estavam no Mensalão e no Petrolão?”

Notícias de Política – A vereadora e ex-deputada estadual de São Paulo, Janaina Paschoal, se manifestou neste domingo, 20, sobre os protestos pelo país contra a PEC da Blindagem e PL da Anistia e criticou a situação dos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas.

Nas redes sociais, Paschoal rebateu as manifestações da esquerda no Brasil e criticou as penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e comparou o tratamento dado aos manifestantes com os escândalos de corrupção que marcaram a política brasileira nas últimas décadas.

Leia mais: Manifestantes ocupam Copacabana contra PEC da Blindagem e Projeto da Anistia com shows de artistas renomados

“Respeito posicionamentos, divergências e o constitucional direito à manifestação. Mas eu não me lembro de ver o povo que está indo para as ruas hoje fazer qualquer crítica ao Mensalão e ao Petrolão. Muito ao contrário, não perdiam uma oportunidade de negar os fatos e passar a mão na cabeça dos investigados/condenados de estimação. Gostem, ou não, é preciso dizer que os presos do 08 de janeiro NÃO desviaram nenhum centavo de dinheiro público! Já os do Petrolão e do Mensalão… na casa dos bilhões”, afirmou Janaina.

Janaina é advogada e vereadora da cidade de São Paulo. Ela também foi uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT).

Segundo a ex-deputada, os manifestantes do 8 de Janeiro prejudicaram o país, mas as condenações aplicadas pelo STF seriam desproporcionais. “O pessoal do 08/01 prejudicou o País, ao dar um discurso para uma esquerda envergonhada subir no salto alto. É grave? Sim! Mas não dá 14, 17, 19, 26, 27 anos de prisão!”, criticou.

Janaina também fez ressalvas ao projeto conhecido como PEC da Blindagem, que tramita no Congresso Nacional. “Tenho várias ressalvas a tal PEC da Blindagem, mas não se pode negar que Parlamentares estão sendo etiquetados como criminosos por opinião. Tecnicamente, não vejo a anistia como um caminho correto, mas a resistência do STF em corrigir os erros finda dando força ao pleito, em especial por parte daqueles que não são versados em Direito”, declarou.

Protestos

Neste domingo, 21, diversas capitais pelo país registraram protestos contra a PL da Anistia e PEC da Blindagem. Os atos envolveram artistas e manifestantes da esquerda em cidades como Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Leia mais: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

Em Manaus, os protestos aconteceram no Centro da capital e reuniu dezenas de pessoas. Os atos se somaram aos do Rio de Janeiro, que foi realizado em Capacabana, e ao de São Paulo, na Avenida Paulista.