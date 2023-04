Jander Lobato reforça presença de agentes de portaria para garantir segurança nas escolas de Manaus

Redação AM POST

O vereador Jander Lobato (PP) reforçou, nesta segunda-feira (10/04), durante a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a importância da presença de agentes de portaria para as escolas da rede pública de ensino da capital, com o intuito de inibir e combater a violência. O vereador fez um Indicativo ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), para a contratação imediata desses profissionais para atuarem nas instituições de ensino.

“Tenho conversado com diretores de escolas, e eles reclamam muito sobre a presença de um homem na portaria para inibir um atentado ou atos de violência. É muito importante que vejamos essa questão da segurança das nossas crianças. Não podemos deixar que esse tipo de violência, como já registrado em outras capitais, chegue em nossa cidade. Fica aqui meu pedido e reforço dessa Indicação”.

Na última semana, o vereador Jander Lobato dialogou com o prefeito David Almeida sobre o assunto, e afirmou que levaria para conhecimento dos parlamentares da Casa Legislativa. Essa solicitação é mais uma medida de segurança sugerida pelo vereador para as escolas. No dia 5 de abril, Jander protocolou, junto à Mesa Diretora da CMM, a proposta de realização de uma Audiência Pública na Casa Legislativa para tratar sobre medidas de enfrentamento à violência e segurança nas escolas.

A Audiência Pública deve ocorrer em conjunto com as Comissões de Educação, Segurança Pública e Direitos da Criança e Adolescentes da CMM, assim como com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Secretaria Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMSEG), e entidades do terceiro setor.

“A Audiência Pública visa discutir medidas preventivas e de enfrentamento a violência nas escolas, como forma de repelir possíveis ataques em escolas de educação infantil da capital amazonense”, disse Jander Lobato, que é suplente da Comissão de Educação da Casa.