Janja expressa insatisfação com decisão de Lula: “não estou feliz”

A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manifestou sua insatisfação com a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte. Em comentário realizada nas redes sociias nesta quinta-feira (7/9), Janja destacou o seu descontentamento com a substituição de Moser, que ocupava o cargo há oito meses, por um indicado do Centrão, o deputado federal André Fufuca (PP-MA).

Ana Moser, ex-jogadora de vôlei e atualmente engajada na defesa do esporte no Brasil, foi nomeada para ocupar o cargo de secretária especial do Ministério do Esporte em janeiro deste ano. Sua trajetória no esporte e seu conhecimento técnico tornaram-na uma escolha relevante para a posição. Durante sua gestão, Moser trabalhou para promover a inclusão social por meio do esporte, buscando ampliar o acesso e os benefícios que ele traz para a população.

A demissão de Ana Moser causou surpresa e indignação. Muitos destacaram a importância de sua atuação no Ministério do Esporte e lamentaram sua saída prematura. A substituição de Moser pelo deputado André Fufuca, membro do Centrão e sem experiência na área esportiva, levantou questionamentos sobre os critérios utilizados para a nomeação de cargos públicos.

Janja não poupou críticas à demissão de Moser. Em sua declaração, ela expressou sua tristeza e insatisfação com a saída da ex-secretária especial do Ministério do Esporte. Janja ressaltou a competência e o compromisso de Moser em fortalecer e expandir as políticas públicas voltadas para o esporte no país.

A socióloga respondeu um comentário de um internauta no X (antigo Twitter) que afirmou não estar feliz com a saída de Moser da pasta.

“Não tem ninguém do nosso campo feliz com a saída da Ana Moser. Política é assim mesmo, nem sempre é do jeito que a gente quer, infelizmente,” escreveu o internauta.

“Eu também não tô feliz”, respondeu a primeira-dama.

Com a chegada do deputado André Fufuca ao comando do Ministério do Esporte, espera-se que ele consiga dar continuidade ao trabalho realizado por Ana Moser. No entanto, sua falta de experiência na área pode ser um obstáculo para a realização de projetos e ações efetivas. Fufuca terá que enfrentar o desafio de demonstrar competência e foco na promoção do esporte como uma ferramenta de inclusão social.

Redação AM POST*