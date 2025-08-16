A notícia que atravessa o Brasil!

Janja participa em Manaus de debates sobre propostas amazônicas para a COP30

Primeira-dama participa de encontro científico na Ufam.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 08:57 - Atualizado em 16/08/2025 às 08:59

Foto: Agência Brasil

Notícias de Política – A primeira-dama Rosângela “Janja” Lula da Silva estará em Manaus nos dias 19 e 20 de agosto para participar do Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia, realizado na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O evento, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Conselhão), reunirá mais de 200 pesquisadores de instituições da região.

Durante o encontro, será apresentado um documento com propostas de mais de 40 instituições científicas da Amazônia voltadas à Agenda de Ação do Mutirão Global contra a Mudança do Clima (2025–2035) e à COP30, que ocorrerá em Belém (PA) em novembro de 2025. Os temas abordados incluem transição energética, gestão sustentável dos recursos naturais e agricultura de baixo impacto.

A presença da primeira-dama reforça o compromisso do Governo Federal com a pauta ambiental e destaca o protagonismo da Amazônia nas discussões climáticas globais. Também participa do encontro o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30 no Brasil.

O evento marca uma importante articulação entre ciência, governo e sociedade civil, consolidando a Amazônia como um centro estratégico no combate às mudanças climáticas e contribuindo diretamente para a formulação de políticas que deverão ser debatidas na COP30.

