Janja queria uma mesa de R$ 200 mil para o Alvorada, diz colunista

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, queria comprar uma mesa de R$ 200 mil para o Palácio da Alvorada – residência oficial do Presidente da República -, mas a compra foi negada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

De acordo com a colunista Carla Araújo, do UOL, a primeira-dama e o ministro da Casa Civil travam embates pela compra de móveis. O argumento da pasta seria que a compra de móveis com valores muito altos “poderiam repercutir mal para o governo”. Janja argumenta que os móveis passariam a ser do acervo do Palácio.

Outra queixa de Janja é de não ter conseguido, até agora, formalizar a estrutura do Gabinete de Assuntos Estratégicos em Políticas Públicas.

Segundo a coluna, Janja tem trabalhado em uma sala do Palácio do Planlato, próxima do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas queixa que a “falta de formalização do papel de seu gabinete atrapalha no desenvolvimento de políticas públicas”. A formalização depende do ministro Rui Costa.