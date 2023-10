Janones assume que criou fake news para ajudar eleição de Lula

O deputado federal André Janones (Avante-MG), em seu livro “Janonismo cultural: o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil”, teria admitido o uso de notícias falsas para “desestabilizar Bolsonaro” durante a eleição presidencial de 2022, conforme reportagem publicada pelo jornal O Globo que afirma ter tido acesso ao livro com publicação prevista para 20 de novembro.

No texto, o parlamentar descreve uma série de atitudes controversas adotadas no período eleitoral, quando decidiu desistir de sua candidatura presidencial para apoiar o então candidato do PT, Lula.

No livro, Janones revela ter inventado a informação de que Fernando Collor de Mello seria ministro de Bolsonaro caso ele fosse reeleito. Além disso, o deputado menciona que nunca esteve com o celular de Gustavo Bibiano, ex-ministro de Bolsonaro, em mãos, e que teria inventado essa história. O objetivo dessas fake news, segundo o parlamentar, era atingir emocionalmente Bolsonaro e desestabilizá-lo durante a campanha.

A reportagem do O Globo destaca que a divulgação dessas notícias falsas pouco antes do último debate televisionado antes do segundo turno poderia ter tido um impacto significativo na imagem de Bolsonaro. É importante ressaltar que Bibiano foi secretário-geral da Presidência no início do governo, mas deixou o cargo após poucos meses. Rumores surgiram de que em seu celular havia dados e informações que poderiam comprometer membros do governo, porém, essas informações nunca foram confirmadas.

As revelações feitas por Janones levantam questões importantes sobre o papel das notícias falsas na política e na sociedade.

Redação AM POST*