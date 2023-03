Janones assume que fez xingamento homofóbico contra Nikolas Ferreira na CCJ e diz que vai continuar usando o termo: “chupetinha”

Redação AM POST*

O deputado federal André Janones (Avante-MG) admitiu nesta quarta-feira (29) ter sido o parlamentar que usou o microfone na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara, na terça (28), para chamar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) de “chupetinha”, apelido com conotação homofóbica.

A ofensa ocorreu durante um tumulto na sessão convocada para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. Nikolas queria autorização para falar, mas era interrompido por outros parlamentares.

A fala chegou a ser atribuída inicialmente nas notas taquigráficas, de forma equivocada, ao presidente da CCJ, deputado Rui Falcão (PT-SP). O documento foi atualizado ao fim da noite – Falcão estava com o microfone desligado no momento da ofensa.

“Se eu faço isso com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética”, respondeu Nikolas indignado. “Todos são adultos para entender que isso realmente aconteceu. Então, o senhor presidente tem de tomar uma decisão sobre isso aqui, pois se fosse ao contrário todos estariam ovulando.” Durante sua fala, Ferreira ainda foi interrompido com um: “Cala a boca e fala logo, rapaz”.

O tema voltou à pauta da CCJ na sessão desta quarta, quando deputados passaram a debater as ofensas do dia anterior antes do início das votações. Janones, então, admitiu ser o autor do comentário – e voltou a ofender Nikolas.

"Vai chupetinha". O bolsonarismo mandou 2 deputados pra fazer perguntas pro Dino: um o André Fernandes, q ganhou fama fazendo tutorial de como raspar o c#. O outro foi o Nikolas Ferreira, q se vestiu de mulher e hoje foi chamado de chupetinha. Esse é o nível dos "conservadores". pic.twitter.com/TVrZdAszPW — Vinicios Betiol (@mb_vinicios1) March 28, 2023

“Eu fiquei esperando até aqui algum parlamentar que tivesse, aqui nessa comissão, a valentia que tem nas redes sociais. Mas infelizmente, parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos, não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o ‘deputado chupeta’ de ‘chupetinha’. Quem usou essa expressão fui eu”, afirmou o parlamentar.

Janones disse ainda que irá continuar usando o termo – que, segundo o parlamentar, não é homofóbico.

“Venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nikolas Ferreira. Lá em Minas, Nikolas Ferreira é tratado como chupeta, esse é o apelido. E não tem nada a ver como homofobia, não vamos transformar um problema sério como é a homofobia no nosso país em que milhares de homossexuais são assassinados e são vítimas de ódio com apelido”, disse.

Conselho de Ética

O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que o PL deve entrar com uma representação contra André Janones (Avante) no Conselho de Ética após ofensas contra Nikolas Ferreira (PL) durante sessão do Conselho de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados , na noite dessa terça-feira (28).

“Telefonei de manhã para o presidente Valdemar [Costa Neto] do PL, legitimado a representar no conselho de ética, e ficou acertado que o PL ingressará contra o dep. Janones no conselho de ética. Outras medidas estão sendo estudadas também”, escreveu Eduardo Bolsonaro nas redes sociais.