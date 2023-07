Jean Batista assume a presidência do PL Jovem Amazonas

A pedido do Presidente Nacional do partido Valdemar Costa Neto, Jean Batista assumiu hoje a presidência do PL Jovem Amazonas.

Conhecido por ser um grande Influenciador nas Redes Socias, onde acumula mais de 240 mil seguidores apenas falando de política, só no Instagram são 145 mil seguidores, no Kwai 96 mil seguidores, e já fez mais de 100 milhões de visualizações no Tik Tok, também agora terá pela frente o desafio de fazer com que o PLJ cresça por todo o estado do Amazonas.

“Eu decidi aceitar o convite do Presidente Alfredo Nascimento de assumir o PLJ porque eu vi que no Amazonas e em Manaus muitas pessoas tem a mesma visão ideológica que o Partido Liberal, mas são orfãos de movimentos que a façam ser ativistas pelas causas de direita como o conservadorismo e o liberalismo econômico, e o PLJ vem pra preencher esse vazio na política amazonense. A nossa ideia é criarmos cada vez mais lideranças em todo o estado do Amazonas e levar os valores no qual acreditamos. Nós iremos fazer história com o PLJ.”

Junto à Jean Batista, assumiram também Victor Savino como 1° Vice presidente, Lucas Silva como 2° Vice presidente, Thássia Benazir como Secretaria Geral e Gabrielle Moura como Secretaria.

O presidente do PL no Amazonas, ex-senador Alfredo Nascimento, ressaltou a importância de ter a juventude amazonense atuante em causas políticas.

