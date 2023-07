Jean Wyllys critica governador Eduardo Leite por decidir manter escolas cívico-militares no RS: “gay com homofobia”

O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT), que recentemente ganhou cargo na Secretaria de Comunicação do governo Lula (PT), criticou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), por decidir manter as escolas cívico-militares no estado. Nesta semana, o governo federal decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) instituído em 2019, uma das principais propostas da Educação durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-deputado, que voltou ao Brasil quatro anos após deixar o país e desistir do seu terceiro mandato na Câmara em meio a ameaças a sua integridade física, também disse que gays “com homofobia internalizada desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes”.

“Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay…? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então… Tá feio, bee!”, disse Wyllys no Twitter.

Resposta

O governador gaúcho, que esteve nos Estados Unidos estudando sobre a economia verde, lamentou as acusações do petista e apontou “preconceitos em incontáveis direções”.

“Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções… e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wylles, eu lamento a sua ignorância”, afirmou Leite.

Redação AM POST*