Joana Darc denuncia influencers de Manaus por alegarem que ela paga R$ 7 mil a ‘assessor fantasma’

Notícias de Manaus – A deputada estadual Joana Darc (União Brasil) usou suas redes sociais, na quarta-feira (31), para anunciar que irá denunciar à Polícia Federal dois influenciadores de Manaus, suspeitos de criar e espalhar fake news.

Segundo a deputada, os influenciadores teriam publicado uma matéria alegando de que um suposto assessor parlamentar da deputada seria um “funcionário fantasma”, recebendo R$ 7 mil mensais sem nunca ter trabalhado efetivamente para ela. A fala estaria registrada em um áudio anexado a suposta reportagem.

“Eu tô fazendo isso de forma pública porque eu tenho absoluta certeza que nós já temos as provas. Nós pegamos os áudios, retornamos a original e descobrimos quem são as pessoas por trás dessa trama. Por trás dessa promoção de Fake News de que o Alex, um apoiador, é um assessor parlamentar meu por sete anos, é um funcionário fantasma. Isso não existe isso ele nunca foi. Quem fez tudo isso. se passava de meu amigo, e é bem conhecido de vocês, que é o Roosevelt, o Repórter de Milhões, aquele que infelizmente consegue enganar muita gente. E quem estava com ele participando disso é a Daniela Cadete, que é a Dani, Mulher do Bronze”, explicou.

Segundo a deputada, o “assessor” mencionado nunca trabalhou em seus gabinetes, nem como vereadora nem como deputada estadual, e a denúncia foi feita com o intuito de desestabilizá-la politicamente, especialmente durante o período eleitoral.

Joana Darc afirmou que já possui provas que comprovam a criação e disseminação de informações falsas. Ela anunciou que a denúncia à Polícia Federal será acompanhada de um processo criminal e civil contra os envolvidos, além de prometer investigar quem está financiando essa campanha de desinformação e garantiu que todos os detalhes serão entregues às autoridades para que os responsáveis sejam devidamente punidos.

Em resposta, os influencers fizeram uma live onde explicam sua versão dos fatos. Roosevelt Pinheiro negou que tenha feito alguma Fake News e disse ter um gratidão à Joana Darc e o marido dela, Aldenor Lima

“Não tem porque eu falar mal da Joana d’Arc ou do Aldenor. Eu estava fechado com eles, porque eles me ajudaram, então eu só tenho gratidão. Eu não sou Judas. E a pessoa lá, que eles sabem a referência, que a pessoa lá tem. E eu soube um pouco, e a Dani sabe como eu trabalho, como eu faço, eu abri mão de tudo quanto é dinheiro político para fechar com Aldenor que me ajudou lá no início. Não tem porque eu atacar deputada Joana D’arc que eu tenho um carinho enorme. Só estou decepcionado que ela vai descobrir a verdade”, disse.

Já Dani Cadete em tom de brincadeira disse que tentou se explicar para a parlamentar. “Eu falei: Joana, eu não tenho tempo nem para coçar meu c*”.

Redação AM POST