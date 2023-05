Joana Darc tenta justificar compra de passagem áerea para Agenor com dinheiro público

Redação AM POST

O caso que envolve a capivara Filó, o influenciador Agenor Tupinambá e a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) ganhou um novo capítulo marcado por polêmicas.

Na terça-feira (9), a parlamentar faltou à sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) para participar de um podcast e programas de TV em São Paulo. De acordo com relatório de uma portaria, a deputada e o influenciador viajaram a Brasília no dia 4 de maio com dinheiro público, custeado pela Casa Legislativa.

No Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) do dia 28 de abril, foi publicada a portaria que autorizou a viagem da deputada Joana Darc e do influenciador Agenor Tubinamba para Brasília.

A viagem ocorreu em 4 de maio e, na ocasião, Joana declarou que estava indo lutar pela causa da capivara Filó e mobilizar a bancada federal amazonense.

Após a polêmica sobre os pedidos de passagens aéreas com dinheiro público para o influenciador, uma nova portaria mostra a solicitação de cancelamento. A parlamentar, envolvida na controvérsia, chamou a repercussão negativa de “inveja”.

A situação envolvendo o influenciador e a capivara Filó está sob segredo de justiça. Segundo informações do Ibama, foi interposto recurso contra a decisão da Justiça Federal que permitiu que o animal silvestre fosse levado para a fazenda do influenciador em Autazes.