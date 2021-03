João Doria cogita cancelar candidatura a presidência da República nas eleições de 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que considera a hipótese de concorrer à reeleição ao governo paulista e não a presidência da República, como era esperado, na próxima eleição.

Continua depois da Publicidade

“Diante deste novo quadro da política brasileira, nada deve ser descartado”, disse Doria em em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo publicada neste sábado (13).

Segundo a reportagem, sempre que era questionado sobre a possibilidade de tentar um novo mandato de governador, Doria descartava a reeleição. E ele não escondia de ninguém o desejo de concorrer à Presidência.

Mas o novo cenário a que se refere Doria é a possibilidade de o ex-presidente Lula (PT) concorrer ao Planalto em 2022, após decisão do ministro do STF Edson Fachin de anular as condenações do petista na Lava Jato e de devolver os direitos políticos a ele. As pesquisas eleitorais mostram que, com a entrada de Lula na disputa, a eleição tende a ficar polarizada entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).