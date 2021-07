Joice revela a site que tem “dois suspeitos” de suposto atentado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) disse numa entrevista ao site Metrópoles que tem dois suspeitos para o que ela classificou como um atentado. A parlamentar foi às redes sociais nos últimos dias para contar um episódio, ainda não esclarecido, em que acordou dentro do apartamento funcional onde mora em Brasília, sobre uma poça de sangue e com várias marcas de violência, que resultaram em cinco ossos da face, um do pescoço e uma costela fraturados, dentes quebrados e hematomas pelo corpo.

– Agora, minhas dúvidas são: era para me dar um susto? Para querer me machucar? Para fazer algo pior? Isso que a gente precisa descobrir. Eu tenho duas suspeitas – disse, sem citar os nomes.

Antes da entrevista, ela prestou depoimento à Polícia Legislativa, e revelou os nomes sobre os quais suspeita.

Ainda segundo a parlamentar, ela acredita que há motivação política por trás do ataque.

– Eu não tenho dúvida [que o suposto atentando tenha motivações políticas]. Não consigo ver outra possibilidade. Se alguém quisesse ter entrado para roubar, teria roubado. Minha bolsa estava à disposição, em uma cadeira no meu quarto; tinha algumas joias em cima do criado-mudo; tinha um computador meu, bem caro, que vale mais de R$ 20 mil também – cita a deputada.

Após o susto, Joice diz que tomou medidas para reforçar a segurança.

– Estou com dois homens armados dentro de casa. Eu trouxe de São Paulo, inclusive, um agente meu de extrema confiança. Reforçamos a segurança pelo Departamento de Polícia Legislativa e tem mais um homem armado na entrada do meu bloco. […] Não vou ficar esperando para ver alguém entrar e terminar o serviço. E também não vou passar as noites em claro choramingando por causa disso. Eu não tenho medo – afirmou.

O caso, envolto em mistério e mal explicado até o momento, teria ocorrido na madrugada de sábado (17) para domingo (18), no imóvel onde ela fica quando está na capital federal e que é de propriedade da Câmara. Ela teria ido dormir normalmente após assistir a uma série de TV, enquanto seu marido, o neurocirurgião Daniel França, já dormia em outro quarto do apartamento, pois tem problemas de ronco.

A partir desse ponto, o que se sabe é que Joice teria acordado já de manhã, no chão de seu dormitório, com o rosto sobre uma poça de sangue e aparentemente confusa, sem se lembrar de nada. A deputada teria, então, passado a desconfiar que alguém entrou no local, a dopou e posteriormente a agrediu.

Só então Joice avisou o esposo sobre o ocorrido, ligando para ele no telefone celular, mesmo estando o médico dormindo em outro quarto do imóvel, a pouco metros de onde a parlamentar acordara. Daniel França afirmou à polícia que não ouviu nada durante a noite em supostamente teria ocorrido o ataque.

*Com informações da Forum