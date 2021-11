José Melo revela que pensou em tirar a própria vida ao ser chamado de ladrão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ex-governador do Amazonas José Melo (PROS) quebrou o silêncio que já mantinha há quatro anos, desde que foi cassado e preso em 2017, e concedeu entrevista à TV Tiradentes nesta segunda-feira (8). Ele e sua esposa Edilene Gomes se tornaram alvos de prisão na Operação Estado de Emergência, segunda fase da Operação Manaus Caminhos organizada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF). O político foi investigado na ação por suposto desvio de R$ 104 milhões da Saúde do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Entre muitas revelações na entrevista ele afirma que pensou em tirar a própria vida após ter sido chamado de “ladrão” em uma agência bancária de Manaus.

“Fui ao Banco do Brasil para abrir uma conta. Ao subir as escadas, uma pessoa disse assim: “E aí, Zé Melo, ladrão da saúde, está indo botar os milhões que tu roubaste?”. Eu me virei para falar com essa pessoa, que estava em um carro, arrancou e foi embora. Voltei pra casa e não consegui dormir”, contou.

“Desci para o escritório. Escrevi 110 laudas até às cinco da manhã. Hoje, sei que Deus existe e o diabo também. Naquelas 110 laudas estava toda a história da minha vida e de todos os políticos com quem eu convivi. Uma herança maldita para os meus filhos e para mim, do ponto de vista espiritual, pois eu iria me matar”, disse ele, que contou ter sido “salvo” pela sobrinha Helena, que passou a morar com os tios por um problema de saúde da mãe. “Eu me apeguei à criança e esqueci isso”, completou.

Continua depois da Publicidade

“Onze da manhã a Edilene me acorda e disse: a minha irmã teve uma filha, abriu os pontos dela e a criança vem para cá. E ela veio. E eu tinha colocado aquilo que eu tinha escrito dentro de uma gaveta para no dia seguinte dar o destino. Aí eu me apeguei à criança. Esqueci daquilo”, revelou Melo.

“Eu rasguei porque conheci Deus. Eu fui salvo por aquela criança. Quando ela chegou, eu a vi e a peguei. Esse documento passou 30 dias na minha gaveta sem eu me lembrar que tinha escrito”, disse Melo.

Continua depois da Publicidade

Ele também revelou que é pré-candidato na eleição de 2022 e deve concorrer a um cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM.