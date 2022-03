José Ricardo se manifesta contra decisão de Lula de apoiar reeleição de Omar Aziz: “nome envolvido em escândalos”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado federal José Ricardo (PT) tem apresentado resistência a escolha do ex-presidente Lula (PT) de apoiar a reeleição do senador Omar Aziz (PSD) nas eleições deste ano.

Continua depois da Publicidade

De acordo com coluna da jornalista Rosiene Carvalho da Band News, José Ricardo afirmou em reunião interna do Partido dos Trabalhadores, na semana passada, que não se sente confortável em apoiar a reeleição de Omar que tem nome envolvido em escândalos de corrupção na saúde.

“O Omar é lembrado na história. Eu não vejo tranquilidade de levar um nome que está envolvido nos escândalos na área da saúde depois de tantas mortes. Não sei se isso ajuda o partido”, disse Zé Ricardo.

O parlamentar também afirmou que o diretório nacional do PT não proibiu candidaturas próprias ao Governo e Senado.

Continua depois da Publicidade

“Nas conversas que participei a nível nacional, em nenhum momento foi dito que no Amazonas não é para lançar candidato a governador. Em nenhum momento foi dito que no Amazonas não é para ter candidato ao Senado. Não está tido que o PT está com o Omar e nem com o PSD, e nem que eles estão com o PT e com o Lula. A nacional disse que o Governo não é prioridade, mas não significa que estejam trabalhando para impedir nomes”, explicou.