Josué dos Caminhoneiros critica adesivaço promovido por Menezes em Manaus: “movimento para enganar o povo”

Redação AM POST

O pré-candidato ao Senado federal, coronel Alfredo Menezes (PL), foi criticado em live nas redes sociais pelo líder dos caminhoneiros Josué Rodrigues, conhecido como Josué dos Caminhoneiros, por promover neste sábado (19) adesivaço em frente a empresa Tuboaços da Amazônia Ltda, na avenida Tefé, zona sul de Manaus, com apoio do deputado federal capitão Alberto Neto (PL).

De acordo com Josué Rodrigues, Menezes usou o nome da empresa nas redes sociais para promover uma ação sem falar com o dono do estabelecimento. Além disso ele afirma que a movimentação do militar é politiqueira e para enganar o povo.

“É um cara que é politiqueiro só aparece de dois em dois anos”, disparou Josué sobre Menezes que também foi acusado de usar o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) para se promover no Amazonas.

Com as frases “#EstoucomMenezes” e “Bolsonaro #2022”, simpatizantes e apoiadores do presidente da República paravam seus veículos para receberem os adesivos. A ação ocorreu durante toda a manhã de hoje.

“Os bolsonaristas do Amazonas estão entrando no clima, saindo da zona de conforto e ocupando as ruas porque nosso lugar é apertando a mão do povo e apoiando nosso presidente. Nosso próximo evento será em Manacapuru e contamos com a presença de todos”, convocou.

O mesmo sentimento foi compartilhado pelo deputado capitão Alberto Neto. “Estamos unidos por um Brasil melhor”, destacou.

No entanto, Josué Rodrigues, declarou que o Brasil não muda por pessoas que aparecem de dois em dois anos. “Isso aqui não é movimento para apoiar Bolosnaro, não, é movimento para enganar o povo para eles terem visibilidade e eu tô aqui para lagar o pau nesses canalhas sem vergonha. Isso aqui é safadeza, coisa de cara safado”, afirmou.