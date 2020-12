Josué Neto defende independência dos poderes e critica fala de deputada: “agindo unicamente pelos próprios interesses”

Redação AM POST

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, defendeu em nota divulgada em suas redes sociais nesta sábado (5) a independência dos Poderes que, segundo ele, pode ser traduzida pela não interferência entre um e outro.

Essa é a primeira manifestação pública do deputado desde que desembargador Wellington José de Araújo suspendeu eleição surpresa que deu a Roberto Cidade (PV) o título de seu sucessor na gestão de 2021-2022, após pedido de mandado de segurança impetrado por três deputados da base do governo do Amazonas que são Alessandra Campêlo (MDB), Belarmino Lins (PP) e Saullo Vianna (PTB). Os parlamentares também compõem a chapa perdedora, indicada pelo governador Wilson Lima.

Continua depois da Publicidade

Sem citar nomes ele criticou fala de Alessandra Campêlo, que é a candidata escolhida por Wilson Lima para presidência da Aleam, e deixou claro que o governador não escolheu Roberto Cidade.

“É estarrecedor quando me deparo com a fala de uma deputada estadual afirmando que ‘o deputado não foi escolhido pelo governador’. Ora além de grave tal afirmação fere de morte a independência dos Poderes. Pior é que tal situação demonstra o descompromisso de um membro do legislativo em divulgar a tentativa de interferência de um poder no outro, agindo unicamente pelos próprios interesses, desrespeitando a vontade da maioria do parlamento”, declarou.

Confira: