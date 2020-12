Josué Neto diz que não há nenhuma oficialidade na mudança de direção estadual do PRTB

Redação AM POST

O presidente do PRTB no Amazonas, deputado Josué Neto, afirmou nessa quarta-feira (9) que não foi oficializado troca de direção no partido.

O diretor da Empresa de Processamento de Dados (Prodam), José Nilmar Alves, o ‘Pastor Nilmar’, fez um anúncio na segunda-feira (7) afirmando ser o novo presidente regional da sigla.

O deputado Fausto Júnior (PRTB) também deverá ser tirado da presidência do partido em Manaus.

“Não há nenhuma oficialidade de mudança do diretório do PRTB nas últimas 72 horas […] O PRTB será muito maior, nesse atual diretório, do que era antes e do que será no futuro, tenho certeza disso. E nós vamos receber a definição do presidente nacional (do partido), Levy Fidelix, de forma muito tranquila, caso ele tenha uma outra proposta para o PRTB no Amazonas e na capital Manaus. E isso é um ponto que está pacificado”, disse Josué.

A sigla tem como presidente de honra o general Hamilton Mourão e o comando nacional é do Pastor Levy Fidelix.