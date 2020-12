Josué Neto perde o comando do PRTB no AM para aliado de Wilson Lima

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado Josué Neto, perdeu na noite desta segunda-feira (7), o comando no Amazonas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para José Nilmar Alves, o ‘Pastor Nilmar’, que é diretor na Empresa de Processamento de Dados (Prodam) e aliado do governador do Estado, Wilson Lima (PSC).

A sigla tem como presidente de honra o general Hamilton Mourão e o comando nacional é do Pastor Levy Fidelix. A substituição de Josué Neto foi confirmada pela Executiva Nacional do partido, em Brasília.

O deputado estadual Fausto Júnior também perdeu o comando do Diretório Municipal em Manaus da legenda.

Pastor Nilmar era filiado ao Partido Social Cristão (PSC) de Wilson Lima.

